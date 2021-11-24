حى البساتين يرفع الإشغالات بمساكن العرائس ويرصف شارع مشروع الـ16 عمارة

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين جنوب القاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة للتصدي للإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات ورفع وإزالة الإشغالات وتاندة حديد بمساكن العرائس بمنطقة صقر قريش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وتفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين ، حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع النيابة القديمة من عرب المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة، وتم عمل حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع العروبة وشارع الجزائر المعادي الجديدة، كما تم متابعة أعمال الرصف بشارع مشروع الـ16 عمارة بمنطقة تقسيم اللاسلكي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 -2022 .

وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تم عمل حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع النيابة القديمة من عرب المعادى، كما تم عمل حملة لرفع وإزالة الحواجز الحديدية والاسمنتية من شارع 302 المعادي الجديدة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.