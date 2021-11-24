حملات نظافة وإنارة ورفع الإشغالات بمركز الواحات البحرية بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية برئاسة الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات، حملات لرفع الإشغالات بشارع مدينة الباويطي وشارع الجمعية وشارع مسجد الرحمن وشارع مسجد التوحيد، وتم التحفظ على كافة الإشغالات والتعديات من المحلات والباعة الجائلين المخالفين، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم رفع 120 طن مخلفات من تراكمات القمامة من نطاق المركز والقري التابعة، وتم الدفع بالمكنسة الآلية لرفع الأتربة بالطريق الرئيسي من مدخل المدينة حتي قسم شرطة الواحات بطول 3 كم علي جانبي الطريق، كما تم صيانة وتركيب 20 عامود إنارة داخل المدينة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار التواجد الميداني المستمر ورفع كافة المخالفات والإشغالات.

وشن حى الوراق حملة لإزالة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بشارع عمر عبد العزيز بمدخل قرية طناش من كورنيش النيل تمهيدآ لأعمال الرصف، وفى حدائق الأهران تم رفع الحواجز الحديدية، ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية من شارع الجيش ومناطق (د )و( ز) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.