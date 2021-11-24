اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:47 م
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة التعدى بالضرب على طفل حتى الموت فى المحلة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:15 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة التعدى بالضرب على طفل حتى الموت فى المحلة جثة - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية قيام عاطل بالتعدي بالضرب على ابن زوجته حتي الموت، ولم يتركه إلا جثة هامدة، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول طفل صغير مصاب بإصابات متفرقة ووفاته.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين من الفحص قيام عاطل متزوج من والدة المجني عليه زواج عرفي، وأن المتهم دائم تعاطي المخدرات، وتعدي على الطفل بالضرب ولم يتركه إلا جثة هامدة، تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.


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