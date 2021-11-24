جائزة القاهرة للتصميم تعلن عن أسماء الفائزين في دورتها الرابعة

اختتمت جائزة القاهرة للتصميم دورتها الرابعة والتي استمرت لمدة ثلاث أيام بفندق النيل ريتز كارلتون بالإعلان عن أسماء الفائزين، وذلك خلال حفل أحياه فريق أوتوستراد بحضور عدد من مشاهير الفن والتصميم، حيث تم عرض التصاميم والعروض المشاركة في مسابقة التصميم في الفئات الست والتي تضمنت "الهندسة المعمارية، هندسة المسطحات، تصميم الديكور، تصميم الحُلي، الديكور السينمائى بالإضافة إلي تصميم المنتجات". وتعد جائزة القاهرة للتصميم الملتقى الأكبر والمنصة الوحيدة التي تلقي الضوء على فنيات وإنجازات المصممين المصريين المتميزين، وتمنحهم فرص عديدة للعمل في مجال التصميم مع أهم الشركات وأكبر المصممين المحليين والعالميين.

وشهدت هذه الدورة ولأول مرة آلية تحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيمية مكونة من عضوين لكل فئة على حده من صفوة الفنانين وأكبر المصممين الرائدين في مجالاتهم. حيث شاهدوا التصاميم والعروض المشاركة في المسابقة وتسليم الجوائز الشرفية والجوائز الرئيسية للمسابقة في الفئات الستة وتضم لجنة الدورة الرابعة صفوة من المصممين المتخصيين وهم: مصممة الحُلى العالمية عزة فهمي مع أمينة غالى رئيس قسم التصميم بشركة عزة فهمي للمجوهرات، مهندس الديكورالسينمائى أُنسي أبوسيف مع مهندس الديكورالسينمائى محمد عطية، المعماري طارق نجا مع المهندسة المعمارية إبتسام فريد، المصمم عمرو حلمي مع المصمم شريف مرسى، المصمم العالمى كريم مختجيان مع المهندس المعماري والمصور كريم الحيوان.

وقد شهدت هذه الدورة أيضًا تعاون جديد مع Cairo Designathon وهي شركة متخصصة فى الحلول التصميمية لتطلق إصدارها الأول من De-Forum وهي جلسات نقاشية تحاور أهم المصممين المشاركين فى المعرض، وتنطلق تحت عنوان "هوية التصميم المصرية" لتناقش منظورًا فريدًا للعلاقة المتأصلة بين الهوية المصرية والتصميم، والهدف من هذا التعاون هو تقديم محتوى مختلف عن التصميمات الرائجة وتسليط الضوء على أهمية هذه التصميمات من خلال خبراء بارزين محلياً ودولياً وعلى رأسهم: المصمم الألماني مايكل شنايدر، ومصممة الأزياء مي جلال، ومصمم المشاهد السنيمائية أنسي أبو سيف وغيرهم.

ومن جانبه صرح هشام مهدي، مؤسس جائزة القاهرة للتصميم والرئيس التنفيذي لمجموعة مهدى أن هذه الدورة تأتي كانعكاس للنمو والتطور الذي تشهده صناعة التصميم بشكل عام حيث تعتبرهذه هي الدورة الأكبر والأجرأ في عمر جائزة القاهرة للتصميم. ومن خلال المناقشات الثرية التي شهدتها الدورة وتقديم جناح مخصص لصناعة الأزياء، تؤكد جائزة القاهرة للتصميم على كونها المنصة التي تجمع أكبر المصممين من مختلف المجالات مع المواهب الشابة الواعدة لخلق فرص للتعاون والاستفادة من الخبرات بهدف دعم صناعة التصميم في مصر لجعلها قادرة على التنافس على مستوى العالم.

كما كان لجائزة القاهرة للتصميم تعاون خاص هذا العام مع كل من مصنع موبل الشرق بقيادة المهندس أحمد حلمي والمصمم محد بدر مؤسس شركة MB Designs لإطلاق مبادرة العقول الموازية “Parallel Minds” بهدف رفع الوعى المجتمعي عن اضطراب التوحد والذي يعاني منه حوالى 1.5 مليون شخص في مصر تعزیز جانب الابتكار عن طریق القاء الضوء على المواھب الفطریة لذوي القدرات الخاصة حیث قاموا بتصمیم كراسي من وحي خیالھم بأقل قدر من الإرشادات من جانب المعلمین والمدربین. وقد تم التعاون فى ھذه المبادرة مع الجمعیة المصریة لدعم ذوي اضطراب التوحد حیث تم تصمیم العدید من الكراسي وتم تصنیع 12 كرسي بالفعل بواسطة مصنع موبل الشرق وتم عرضھا خلال الدورة الرابعة من جائزة القاھرة للتصمیم.

جائزة القاهرة للتصميم فى دورتها الرابعة تقام برعاية كلاً من: فودافون ريد الراعي الرسمي للجائزة،GLC للدهانات، ماونتن فيو وتشارك بمشروع Heart Work، شركة سامسونج ، مجموعة محجوب، مجموعة مرمونيل للرخام والجرانيت، الرواس موتورز، أروما أستدويو، kyme Egypt.

الجدير بالذكر أن جائزة القاهرة للتصميم هي مسابقة سنوية تسعى لإنشاء منصة للتصميم لتمكين المتخصصين فى المجالات المختلفة من استكشاف فرص جديدة ، وتوفير معيار للتميز والذى سيمنح الفرصة للأجيال المستقبلية من المصممين للاعتماد عليه لدعم نمو الصناعة للتتنافس مصر على الخريطة العالمية.

قائمة الفائزين بالجوائز للدورة الرابعة من جائزة القاهرة للتصميم:

1. فئة تصميم الحُلى: فازت سارة علاء بالجائزة الذهبية عن مجموعة Octopus كما فازت جلوريا أورى بالجائزة الفضية عن تصميم العائلة المقدسة .“La Sagrada Familia” كما فازت بستان مجدي بالجائزة البرونزية عن تصميم وردة الخريف “Autumn Rose”، كما حصلت العلامة التجارية هو “HUWA” من هشام الوالى بالإضافة إلى ديرا ديزاينز عن مجموعة “Pirouette” على جائزة جائزة شرفية خلال مراسم توزيع الجوائز.

2. فئة الديكور السينمائي والمواقع: حصد علي حسام على الجائزة الذهبية عن عمله في موقع تصوير ما وراء الطبيعة، وحصلت سلمي تيمور على الجائزة الفضية عن تصميمها لهيئة الشارقة للكتاب، كما حصل فوزي العوامري على الجائزة الشرفية.

3. فئة تصميم المنتجات: تم منح الجوائز الشرفية لكل من "استوديو ريفورم" و"أختين" و"استوديو شويكار للتصميم".

4. فئة الديكور والتصميم الداخلي: حصل تصميم مدينة التعلم “Learning Hub” لنور الرشيدي على الجائزة الفضية، فيما حصل تصميم "تمور العلا" من علاء شبانة على الجائزة البرونزية، بينما حصلت ياسمينا مكرم على جائزة شرفية بالإضافة إلى محمد بديع عن مطعم إسكا “Esca Restaurant”.

5. فئة الهندسة المعمارية وهندسة المسطحات: حصل تصميم “Cosmic Encounters” من عمر معتز على الجائزة الفضية، فيما حصل أحمد حفيلة على الجائزة البرونزية بتصميمه “Cloud Hope”. وتم منح الجوائز الشرفية لكل من أحمد طريف عن مشروع عدن المدينة المستحيلة “Eden The Impossible City” ومتحف برجيل “Barjeel Museum” من تصميم محمد سامي، محمد سرحان، طارق علي و سما. وتم منح الجوائز الشرفية لكل من ماهر ستينو ورائف فهمي.











