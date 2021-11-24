تنفيذ 1281 حكما وضبط 4 قضايا مخدرات و35 قطعة سلاح خلال حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة، وتنفيذ 1281 حكما قضائيا متنوعا.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة 2 بندقية الية عيار 7.62×39 و8 بندقية خرطوش عيار 12و17 فرد روسى محلى الصنع و2 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 35 قطعة سلاح.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط "12" قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن "35 " جراما ومبلغ مالى "580" جنيها وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وضبط قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن "25" جراما وسلاح أبيض عبارة عن "سكين" ومبلغ مالى "85" جنيها وهاتف محمول حيازة عامل مقيم قسم طهطا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "24" لفافة لمادة الهروين المخدر تزن "75" جراما ولفافة لمادة الشابو المخدر تزن "7" جرامات ومبلغ مالى "410" جنيهات وهاتف محمول حيازة عامل مقيم مركز أخميم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وضبط "5" أقراص تامول المخدر ومبلغ مالى "450" جنيها حيازة عامل مقيم مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه، تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط "7" أحكام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1281" حكما متنوعا.