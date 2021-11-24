تفاصيل إحالة 3 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية فى المرج للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بإحالة صاحب محل موبيليا و2 آخرين، إلى محكمة الجنايات، فى اتهامهم بقتل مرشد سياحى بسبب خلافات مالية بينهم.

كان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لاستلام موبيليا اشتراها من صاحب المحل، ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.

وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية على عليهم، ما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.