تعرف على أسباب تراجع المواليد لأدنى مستوياتها بالصين منذ 40 عاما

ريهام عبد الله

شهدت الصين، تراجعا كبيرا فى معدل الموليد، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما رغم جهود الصين في إقناع العائلات بالإنجاب، إذ تتخوف من أن يواجه المجتمع بأن يصبح هَرِمًا وأن ينخفض فيه عدد القوى العاملة رغم السماح للصينيين بإنجاب طفلين عام 2016 وثلاثة أطفال اعتبارا من العام الحالى.

وتراجع عدد الولادات بقوة ليصل إلى 8.52 ولادات لكلّ ألف شخص، بحسب الكتاب الإحصائي السنوى الصينى لعام 2021، وهو الرقم الأكثر انخفاضا منذ بداية نشر الكتاب الإحصائى السنوى عام 1978، وفقا لموقع العين الإماراتى.

ومعدّل الولادات عام 2019 في الصين كان قد وصل إلى 10.41 ولادات لكلّ ألف شخص، فيما سجلّ رقم العام الماضي انخفاضاً هو الأكبر منذ تأسيس النظام الشيوعى عام 1949، بحسب المكتب الوطنى للإحصاءات.

فيما تراجع عدد الزيجات العام الماضى ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما، فعقد 8.14 ملايين زوج فقط قرانهم عام 2020، فيما تراجعت أعداد حالات الطلاق للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا بعد فرض مهلة شهر على الأزواج للتفكير مليا بقرار الانفصال.

ومن جهة أخرى أصدر البنك المركزى الصينى، اليوم الأربعاء، مجموعة من العملات المعدنية التذكارية لدورة بكين للألعاب البارالمبية الشتوية المقرر خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022، حيث ذكر البنك فى بيان أن العملات المعدنية وجميعها عملات قانونية، تشمل عملات معدنية ذهبية وعملات معدنية فضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وموقع CGTN، يظهر على أحد الوجهين لكل من العملتين الذهبية والفضية، الشعار الرسمى للألعاب البارالمبية، كما يكون ذلك الوجه مزينا بصور لسور الصين العظيم ورقائق الثلج، ويصل وزن العملة المعدنية الذهبية، التى يبلغ قطرها 20 ملم، إلى 5 جرامات من الذهب الخالص بنسبة 99.9%، وتبلغ قيمتها الاسمية 80 يوانا "نحو 12.5 دولار أمريك"، أما الوجه الآخر للعملة الذهبية فيكون منقوشا بتميمة الألعاب البارالمبية القادمة.

وبالنسبة لما يتعلق بالعملة الفضية، فمع شكل مستطيلى فريد، يصل وزنها إلى 15 جراما من الفضة الخالصة بنسبة 99.9%، بينما تصل قيمتها الاسمية إلى 5 يوانات، ويحمل الوجه الآخر للعملة الفضية علامات ست رياضات للألعاب البارالمبية الشتوية و كلمة "Beijing 2022" مكتوبة بطريقة برايل، بحسب بيان البنك المركزى.