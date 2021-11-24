تحرير محاضر لـ 62 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات بالأماكن العامة خلال أسبوع

كتب سليم على

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع من ضبط 62294 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية بالأماكن العامة، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 62056 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 238 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم ضبط 6743 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1697 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 10249 شيشة، وغلق 6493 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

من جهة أخرى، كشفت دراسة جديدة أن ارتداء الأقنعة أو الكمامة من أكثر التدابير الصحية العامة فعالية في الحماية من فيروس كورونا، مما يقلل من الإصابة بنسبة 53٪، بحسب ما ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

ووجدت الدراسة أن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين كلها تدابير فعالة في تقليل عدد الحالات المصابة بكورونا لكن ارتداء القناع كان الأكثر فعالية.