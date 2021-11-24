تايلاند تستقبل 20 ألف زائر أجنبى منذ إعادة الفتح التدريجى للبلاد

ا ش ا

أظهرت بيانات وزارة السياحة التايلاندية الثلاثاء أن البلاد استقبلت 20 ألفا و 272 سائحًا أجنبيًا في أكتوبر الماضي، بزيادة تبلغ نحو 1201 سائح أجنبي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب برنامج سياحي تجريبي في جزيرتي فوكيت وساموي.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أنه تم إطلاق البرنامج قبل إعادة فتح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا خالية من الحجر الصحي في أول نوفمبر الجاري، بهدف إعادة تشغيل قطاع السياحة المهم الذي دمره جائحة الفيروس التاجي.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، شهدت البلاد زيارة 106 آلاف و117 سائحًا أجنبيًا، إلا أنه لا يزال هناك انخفاض حاد من 6.7 مليون سائح سُجل في أوائل عام 2020 قبل فرض قيود صارمة على الدخول، في محاولة للحد من العدوى.

وتوقعت وكالة التخطيط التايلاندية استقبال 200 ألف سائح أجنبي فقط العام الحالي، وخمسة ملايين زائر العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 40 مليون وافد أجنبي أنفقوا 1.91 تريليون بات (أي ما يعادل 58 مليار دولار أمريكي) في عام 2019.