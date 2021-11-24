بعد جدل بسبب ارتباكه أثناء إلقاء خطاب.. المتحدث باسم بوريس جونسون: صحته جيدة

كتبت رباب فتحى

قال مجلس الوزراء البريطانى -داونينج ستريت- إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتمتع بصحة بدنية جيدة ولديه فهم كامل لرئاسة الوزراء، وذلك عقب خطابه الذي ألقاه أمام كبار رجال الأعمال يوم الاثنين، والذى تعرض خلاله لموقف محرج، عندما لم يعثر على الفقرات التى يجب قراءتها لمدة 25 ثانية تقريبًا.

وقال المتحدث باسمه، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأشخاص الذين شاهدوا الخطاب الذي ألقاه جونسون أمام مؤتمر اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) أعجبوا به ، مضيفًا أن وزراء الحكومة يمكنهم التحدث بحرية إذا كانت لديهم أي مخاوف.

وأثار الخطاب الذي ألقاه، والذي تضمن قيامه بتقليد صوت محرك سيارة سريع الدوران وقسمًا عن دروس الرأسمالية والمسئولين من خلال المقارنة بشخصية الأطفال الكرتونية "بيبا بيج"، مخاوف عدد من نواب حزب المحافظين.

ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون "لديه سيطرة على الموقف"، أجاب المتحدث باسمه: "بالطبع. أود أن أشير إلى اتحاد الصناعة البريطانى نفسه ، الذي عندما سئل عن الخطاب قال إن القادة سوف يسعدهم سماع رئيس الوزراء يتحدث بحماس عن دور القطاع الخاص الذي يعمل بالشراكة مع الحكومة لتحقيق طموحنا المشترك لذوي المهارات العالية ، واقتصاد عالي الاستثمار ".

وقال المتحدث "رئيس الوزراء توقف لفترة وجيزة في الخطاب. ألقى مئات الخطب. لا أعتقد أنه من غير المعتاد أن يرتبك الناس ،ولا يجدون أن توقفوا فى الكلمة ".

وقالت الصحيفة إن جونسون بدا وكأنه يعاني من نزلة برد الأسبوع الماضي ، لكن المتحدث باسمه أصر على أنه يتمتع بصحة جيدة ، قائلاً: "رئيس الوزراء بصحة جيدة. إنه يركز على خدمة الجمهور ".