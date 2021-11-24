بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى لقاء مسؤولى سينودس الأساقفة بروما أون لاين

كتب: محمد الأحمدى

شارك صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فى لقاء مسؤولى سينودس الأساقفة 2023 بروما، وذلك عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت.

وأكد البطريرك خلال اللقاء على أهمية التنشئة السينودسية، مشيرًا إلى أن السينودس هو عمل رعوى يمس جوهر الكنيسة، كما شارك فى اللقاء أيضًا من مصر الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، وعضو لجنة الإعلام بسينودس الأساقفة 2023.

جدير بالذكر أن سينودس الأساقفة 2023 يدور حول "من أجل كنيسة سنيودسية الشركة، المشاركة، والرسالة".

وكان الأب برنابا فانوس، راعى كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، التقى الدكتور محمود حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون، بمقر الكلية، لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية.

ودار هذا اللقاء التحضيري حول آليات العمل في الفترة المقبلة، وسبل تفيعل وثيقة الأخوة الإنسانية، بمشاركة الدكتور محمود حامد عثمان، عميد الكلية، والدكتور حمدى أحمد سعد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد راضي قنصوه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

شارك أيضًا وفد الكنيسة الكاثوليكية، الشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس، وفادى عادل، أعضاء لجنة وثيقة الأخوة الإنسانية.



بطريرك الكنيسة الكاثوليكية