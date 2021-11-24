برى يدعو اللجان المختصة لدراسة قانون يفرض ضوابط استثنائية على التحويلات المالية بلبنان

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمات مالية واقتصادية مركبة أدت بالمصارف إلى عدم القدرة على رد أموال المودعين، كما تراجعت الليرة اللبنانية امام العملات الأجنبية في الأسواق غير الرسمية بشكل غير مسبوق وبمعدلات متسارعة.



ويترقب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي إصلاحيات اقتصادية وتشريعية جذرية لبدء الدخول في مفاوضات مع لبنان من أجل التوصل لاتفاق يمهد الطريق لمساعدته من أجل الخروج من الأزمات المركبة التي يعانيها والتي أدت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.