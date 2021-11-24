بتنزل لأكبر عمق.. أول مصرية تعمل بالغطس واللحام تحت الماء.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم اليوم السابع لايف جديدا مع سمية زيدان أول سيدة تعمل في الغطس واللحام تحت الماء، وأكدت سمية زيدان أنها تعمل في الغوص واللحام تحت الماء منذ عدة سنوات، حيث إنها من مواليد محافظة الإسكندرية وتعيش مع زوجها الذي يعمل في مجال الغوص السياحي بمدينة الغردقة.



وأضافت سمية زيدان، أنها تعمل في مجال الغوص واللحام تحت الماء منذ أن كان عمرها 19 عاما، مؤكدة أن ذلك الغوص ضمن أنواع الغوص التجارى، وهو أي شيء تحت الماء أعمال بحرية مثل تركيب الشمندورات، وأكثر تلك الأعمال في شركات البترول.



وتابعت، خلال بث اليوم السابع، "أي شخص ممكن يتعلم مجال الغوص واللحام تحت الماء من خلال كورسات، كما أن هناك عددا من المدارس التي تعلم تلك المهنة في مصر وخاصة في الإسكندرية".



وأوضحت أنها تستقبل عددا كبيرا من محبي الغوص التجارى من دول مختلفة لتعليمهم الغوص التجارى واللحام تحت الماء؛ منها من السعودية والإمارات والأردن وفرنسا، وتجرى الدراسة في خلال شهرين ويمكن العمل بعد ذلك.

وتابعت: أنها استغرقت في الدراسة لمدة عامين ثم عملت في المجال، وأنها حصلت على دورة تدريبية من خلال منحة واستكملت الدورة التدريبية على حسابها الشخصي، ثم عملت في شركة بدون أجر لمدة عام، وبعد ذلك عملت فرى لانسر في المجال، وما زالت تعمل في تدريب الراغبين في المجال.