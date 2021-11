بايدن يقرأ خطابا اقتصاديا بطريقة آلية.. وينهيه بـ"نهاية الاقتباس".. فيديو

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف محرج بينما كان يلقي خطابا اقتصاديا في البيت الأبيض.

وظهر أن بايدن كان متمسكا بالنص المكتوب له، حتى أنه قال في ختام الخطاب "نهاية الاقتباس"، أي الكلمة التي كتبها مساعدوه في نهاية الخطاب، وما كان من المفترض أن يتلوها بايدن.

وتلا الرئيس الأمريكي هذا الخطاب قبل مغادرته البيت الأبيض لقضاء عيد الشكر، وحاول بايدن خلال الخطاب تطمين مواطنيه بشأن قضايا عدة مثل أسعار الوقود وهدايا العطة، كما تطرق إلى مسألة سلاسل التوريد.

Joe Biden directly reads the teleprompter saying "end of quote." pic.twitter.com/jInnNKY51Q