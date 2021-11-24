بايدن يقرأ خطابا اقتصاديا بطريقة آلية.. وينهيه بـ"نهاية الاقتباس".. فيديو

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف محرج بينما كان يلقي خطابا اقتصاديا في البيت الأبيض.

وظهر أن بايدن كان متمسكا بالنص المكتوب له، حتى أنه قال في ختام الخطاب "نهاية الاقتباس"، أي الكلمة التي كتبها مساعدوه في نهاية الخطاب، وما كان من المفترض أن يتلوها بايدن.

وتلا الرئيس الأمريكي هذا الخطاب قبل مغادرته البيت الأبيض لقضاء عيد الشكر، وحاول بايدن خلال الخطاب تطمين مواطنيه بشأن قضايا عدة مثل أسعار الوقود وهدايا العطة، كما تطرق إلى مسألة سلاسل التوريد.

Joe Biden directly reads the teleprompter saying "end of quote." pic.twitter.com/jInnNKY51Q — The First (@TheFirstonTV) November 23, 2021

ولم يكن الرئيس بايدن يقرأ عن الورق بل كان يثبت وجهه على الكاميرا، لكن يبدو أنه كان يقرأ عن القارئ الآلي "أوتوكيو".

وكان بايدن يقول "بالمناسبة، ربما سمعتم الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت بالأمس عندما تحدث عن الخطوات التي اتخذناها".

وأضاف "أنا اقتبس. إن الجمع بين عمل المؤسسة الخاصة والحكومة معا كان ناجحا حقيقة".

وتابع بايدن قائلاً "خلال مسار الإنتاج هناك الكثير من الابتكار، وبسبب الإجراءات التي اتخذناها بدأت الأمور تتغير"، ثم قال: "نهاية الاقتباس".

ودفعت طريقة بايدن في إلقاء الخطاب عددا من وسائل الإعلام إلى تشبيهه مع نجم فيلم كوميدي أمريكي صدر في عام 2004، وبطله ويل فيرل.

والفيلم هو "المذيع: أسطورة رون بورجاندي"، ويتحدث عن مذيع في قناة تليفزيونية في السبعينيات، يدعى "رون بيرجوندي"، اشتهر بطريقة قراءة الأخبار بطريقة آلية.