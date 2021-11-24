بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذى لإتحاد طالبات منطقة كفر الشيخ الأزهرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن مكتب التربية الاجتماعية لنشاط الفتيات بإدارة رعاية طلاب بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، عن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات على مستوى المنطقة،عقب إجراء الانتخابات لهن بإحدى قاعات معهد كفر الشيخ الثانوي، تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية طلاب المنطقة، و الأستاذة/ زينب عبدالحميد، مسئولة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

وأسفرت نتائج التصويت على مقعد أمينة اتحاد طالبات المنطقة بفوز الطالبة نور وائل مصطفي، بمعهد فتيات المرابعين الثانوي بإدارة كفر الشيخ التعليمية، وفاز بمنصب الأمينة المساعدة الطالبة نور الهدى السيد عطاالله، بمعهد فتيات دسوق الثانوي، وجاءت نتائج التصويت للفائزات على مقعد المقررين كالتالي: المقرر الثقافي الطالبة هاجر محمد ابو النجا، بمعهد فتيات مصطفي طلخان الثانوي التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الازهرية، وبمقعد المقرر الفني فازت الطالبة حسناء حسن رجب، بمعهد فتيات شنو بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

وفازت بمنصب المقرر العلمي الطالبة هبة الله جمال رمضان، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، وفازت بمنصب المقرر الرياضي ايمان عماد محمد، بمعهد فتيات شنو الثانوي التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الازهرية، وبمنصب المقرر الاجتماعي الطالبة مريم السيد الشيخ، بمعهد فتيات مصطفي طلخان الثانوي بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.



اجراء الامنتخابيات بالمنطقة الازهرية بكفر الشيخ



الحضور من الطتالبات المرشحات



الفائزات من الطلاب في اتخابات اتحاد طالبات المعاهد الازهرية بكفر الشيخ