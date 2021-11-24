النيابة تجرى مواجهة قانونية بين متهمى عصابة الإتجار فى الأعضاء والضحايا

كتب - عبد الله محمود

أجرت نيابة شرق القاهرة الكلية، مواجهة قانونية بين المتهمين بالإتجار فى الأعضاء البشرية والمجنى عليهم، حيث تعرف الضحايا على الجناة، واتهموهم بارتكاب الواقعة.

وأوضح المجنى عليهم انهم تعرضوا للاستغلال من قبل المتهمين، موضحين أن المتهمين عرضوا عليهم بيع أعضائهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 الف جنيه و30 الف جنيه.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالبشر، ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم)، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى.

بفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى.