اليوم السابع
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النشاط الرياضي بمترو الأنفاق يفتتح دورة كرة القدم الخماسية لعام 2021 للعاملين

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:46 م
النشاط الرياضي بمترو الأنفاق يفتتح دورة كرة القدم الخماسية لعام 2021 للعاملين كرة القدم - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت شركة المترو افتتاح فعاليات دورة كرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة بالإدارات المختلفة وورش الصيانة، بالملعب الخماسي بنادى القاهرة الرياضي بالأوبرا، تحت رعاية المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
 
وقال الدكتور علاء عز، مدير إدارة النشاط الرياضى بشركة مترو الأنفاق، إنه حرصآ على أهمية إقامة الفاعليات الرياضية للشباب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بدأت إحتفالية الإفتتاح بإقامة مباراة جمعت الفريق الأول بالمترو لمواجهة الفريق الأول بشركة الكهرباء وسط أجواء رائعة بين الجميع وبحضور الكابتن محمد عادل حكم الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والكابتن اسامة السيد حكم مساعد بالدورى ورئيس قسم النشاط الرياضي بشركة المترو.
 
وشارك في إحتفالية الإفتتاح عدد من قيادات الشركة منهم المهندس علاء السعيد مساعد رئيس الشركة للمشروعات والمهندس مصطفى فاضل مدير عام تشغيل المحطات بالخط الثاني، وأحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وعدد من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة المترو وعدد من العاملين بالشركة بالإدارات المختلفة وورش الصيانة.

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