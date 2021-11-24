"اللى يبص لخطيبتى أولع فيه".. اعترافات سائق أشعل النار فى عامل بالبساتين

أدلى سائق توك توك المتهم باشعال النار فى عامل فى منطقة البساتين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إن المصاب عاكس خطيبته أثناء سيرها فى الشارع.

وأضافت المتهم أن خطيبته أبلغته بأن الشخص عاكسها فى الشارع، فاستشاط غيظه وقرر الانتقام منه وتوجه له، وقام بتعبئة بنزين من التوك توك ملكه وسكبها على المجنى عليه وأشعل النار به "بولاعة" وردد فى الشارع "اللى يعاكس خطيبنى أولع فيه".

البداية كانت ببلاغ من الأهالى، بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى"، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيـر بالتحصـل على كمية من البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته، وسكبها على المجنى عليه وأضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت نيابة البساتين، قد أمرت بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إشعال النار في عامل في مشاجرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق توك توك، لقيامه بإشعال النيران بآخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.