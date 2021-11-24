الكنيسة الأرثوذكسية تعلن رسامة شمامسة فى مدينة الأمل

كتب: محمد الأحمدى

شهد قطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر الأيام الماضية رسامات شماسية بكنيستين فى مدينة الأمل بيد الأنبا أكليمندس الأسقف العام للقطاع، وكان نيافته صلى القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الأمل، وخلاله رسم ٦٢ من ابناء الكنيسة في درجة إبصالتس. شارك في صلوات القداس عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وصلى القداس الإلهى فى كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الأمل، وتمم رسامة 11 من أبناء الكنيسة فى درجة أغنسطس، كما شارك فى صلوات القداس كاهن الكنيسة وبعض من شعبها.

وبدأ الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأربعاء صوم الميلاد 24 نوفمبر الجارى حتى يوم 7 يناير المقبل، حيث تصوم الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، حسبما ذكر كتاب السنكسار، كما تصوم 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد من صيام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.



رسامة شمامسة