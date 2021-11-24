اليوم السابع
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القوى العاملة: تحويل 49 ألف دولار مستحقات 22 عامل مصرى غادروا الأردن

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:58 ص
القوى العاملة: تحويل 49 ألف دولار مستحقات 22 عامل مصرى غادروا الأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 57 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 22 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
 
وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  49 ألفاً و 449 دولاراً ،أى ما يعادل 774 ألفاً و 385 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
 
حيث تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
 
وفيما يلي الأسماء المستحقة:
 
 
القائمة 57 لعدد 22 مواطن في 22 نوفمبر 2021_page-0001

 


القوى العاملة

مكتب التمثيل العمالى بالاردن

السفارة المصرية بالاردن

المصريين العاملين بالاردن

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