القوات المسلحة العراقية: إحباط عملية إرهابية واعتقال 5 "دواعش" غربى البلاد

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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية إرهابية في "هيت" شمال مدينة الرمادي.



وقال رسول - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إحباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، والقبض على 5 من عصابات داعـش الإرهابية وعثر على مخزن للسلاح والعتاد".



وأوضح البيان أنه بدأ أبطال الجهاز عملياتهم في محافظة الأنبار من خلال نصب كمين محكم تم العمل عليه منذ مدة، استطاع خلاله أبطالنا من إلقاء القبض على 3 إرهابيين ينتمون لبقايا عصابات "داعـش"، حيث كان يخطط هؤلاء لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي.



وقامت قوات الجهاز بعد ذلك - وفق البيان - بعمليتين نوعيتين الأولى في محافظة بغداد - قضاء التاجي والتي تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش وبدلالته تم العثور على مخزن للأعتدة والأسلحة يضم هاون عيار 81 ملم، والثانية في محافظة كركوك والتي أطيح بها بعنصر إرهابي أخر.