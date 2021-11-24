اليوم السابع
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"العدل الأمريكية" ترفع دعوى لمنع اندماج شركتين للسكر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 06:47 ص
"العدل الأمريكية" ترفع دعوى لمنع اندماج شركتين للسكر سكر
أحمد علوى

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رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمنع إتمام صفقة اندماج بين شركتين عملاقتين في صناعة السكر.

وأشارت الوزارة اليوم، إلى أن ذلك الاستحواذ سيقلل المنافسة ويزيد الأسعار في وقت ما زالت سلاسل التوريد العالمية تقع بالفعل تحت ضغوط.


وقال جوناثان كانتر ، مساعد المدعي العام بإدارة مناهضة الاحتكار في وزارة العدل إن هذه الدعوى، وهي دعوى مدنية لمناهضة الاحتكار، قد رفعت أمام محكمة فيدرالية في ولاية ديلاوير، وتهدف إلى منع شركة "يونايتد ستيتس شوجر" من شراء شركة "إمبريال شوجر"، والمؤسستان متنافستان في صناعة السكر، وهو ما يقلل من المنافسة في وقت تعاني فيه سلاسل التوريد من تحديات تهدد مواردها المهمة من البضائع والسلع".

لكن شركة "يو إس شوجر" ذكرت في بيان إنها تعارض موقف وزارة العدل وتعتزم اللجوء للقضاء مجددا مؤكدة أن صفقة الاستحواذ تستهدف زيادة إنتاج السكر المكرر وتعزيز إتاحته للأمريكيين وحماية الوظائف في البلاد".

 

امريكا

صناعى السكر

العدل الامريكية

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