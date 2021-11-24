الرحلة الأخيرة.. المتهمان بقتل سائق توك توك بالمرج: تخلصنا من جثته فى مصرف

كتب عبد الله محمود

"مكناش نعرف إننا هيتقبض علينا بالسرعة دى"، بهذه الكلمات أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك فى المرج وإلقاء جثته في أحد المصارف، باعترافات تفصيلية، خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معهما عقب إلقاء القبض عليهما.

وأضاف المتهمان، خلال استجوابهما أنهما تقابلا يوم الواقعة بمحل إقامتها بدائرة قسم شرطة المطرية، واتفقا على تنفيذ مخططهما الشيطانى، موضحان أنهما قررا اصطياد سائق يصغرهما فى العمر، فحاولا استدراج سائق توك توك من دائرة قسم المطرية، إلا أنهما شعرا أنه سوف تنكشف جريمتهما، فقررا عدم تنفيذ جريمتهما فى دائرة القسم المقيمان به، لافتين إلى أنهما قررا أن ينفذا جريمتهما خارج نطاق مسكنهما، فتوجها عقب ذلك إلى دائرة قسم الخصوص، فى وقت متأخر من الليل، وقاما باستيقاف سائق توك توك فى سن صغير كما قررا حتى لا يستطيع أن يقاومهما، وطلبا منه أن يقوم بتوصيل هما إلى دائرة قسم المرج، وطلبا منه السير فى اتجاه معين خالى من المارة، حتى يتمكنا من التخلص منه دون أن يشاهدهما أحد.

واستكمل الجناة، أنهما فور وصولهما إلى نقطة معينة بأحد الشوارع الخالية من المارة، قاما بإخراج أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، ووهددا السائق بأن يتوقف ويترك الدراجة النارية وينصرف بعيدا عنهما، موضحان أنه رفض وحاول أن يقاومهما، لافتين إلى أنهما قاما على الفور بتسديد عدة طعنات فى أنحاء متفرقة بالجسد، فخرا على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة في الحال، مشيران إلى أنهما قاما بحمله وتخلصا من جثته بالقائها فى أحد المصارف بدائرة قسم المرج، ثم استوليا على الدراجة النارية " توك توك "، وفرا هاربان ثم قاما بمحاولة بيعها، إلا أنهما تم ضبطها قبل بيعها من قبل رجال المباحث فى اقل من 48 ساعة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق توك توك، وإلقاء جثته في أحد المصارف بدائرة قسم المرج، وطلبت تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بمصرف فرعى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية) وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة ممزق الجسد. على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادته، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ومركبة "التوك توك" المستولى عليها).

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.