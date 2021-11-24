اليوم السابع
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الداخلية تحرر 8771 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:33 ص
الداخلية تحرر 8771 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة كمامات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (8771) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8731) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (40) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (881) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (242) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1386) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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