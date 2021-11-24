الجيش اليمنى: الحوثيين تلقوا ضربات قاصمة فى جبهات محافظة مأرب

عدن أ ش أ

قال مدير دائرة التوجيه المعنوى للقوات المسلحة اليمنى العميد الركن أحمد الأشول، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثى تلقت ضربات قاصمة فى جبهات محافظة مأرب، مشيدا بالبطولات التى حققها أبطال الجيش اليمني.

وأضاف الأشول - وفقا لما أورده الموقع الرسمى للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" - أن الحوثيين تمارس التضليل الإعلامى وتبث الشائعات المستمرة بشأن سيطرتها على محافظة مأرب لرفع معنويات عناصرها الإرهابية، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمنى تخوض معركة مصيرية ضد المشروع الإيراني.