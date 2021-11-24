التقرير الطبى: وفاة ضحايا حريق مستشفى العجوزة نتيجة استنشاق أدخنة سامة

كتب أحمد الجعفرى

حريق مستشفى العجوزة أحد القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما تبين أن من بين ضحايا الحادث شقيق الفنانة تيسير فهمي، العديد من التفاصيل حول القضية ما زالت لم تكشف بعد، وسيكون دور الأجهزة المساعدة تحديد أسباب الحريق، وبيان كافة الملابسات الخاصة بالواقعة.

التقرير الطبي الخاص بالضحايا أشار إلى أن الوفاة وقعت نتيجة إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة، فضلًا عن استنشاقهم كمات ضخمة من غاز أول أكسيد الكربون، وباقى الغازات السامة التي تصاعدت من جراء الحريق.

الحالة الصحية للمصابين بدأت في الاستقرار واستمعت جهات التحقيق لأقوالهم، في إطار التحقيقات التي تجريها لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

ومن جانبه، يواصل رجال المعمل الجنائى جهودهم، فى فحص الآدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الحريق، لتحديد أسباب اشتعال وانتشار النيران. واستمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين ومسؤلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة العجوزة، حول الحريق الذى أندلع داخل المستشفى والذين أفادوا أنهم أثناء قيامهم بمهام عملهم، فوجئوا باشتعال النيران داخل أحد الأقسام الطبية، ومحاصرة النيران لعدد من المرضى.

وتابعوا فى أقوالهم أمام جهات التحقيق، أنهم حاولوا الاستعانة بطفايات الحريق، للسيطرة على النيران، إلا أنها انتشرت بسرعة كبيرة، وحال دون إمكانية السيطرة عليها، فى ذلك الوقت أبلغ مسؤلي الأمن رجال الحماية المدنية.

وأضافوا أنه بعد فترة وجيزة وصلت سيارات الإسعاف لمكان المستشفى وتمكنت من التعامل مع النيران، إلا أن الحادث أسفر عن مصرع مريض (شقيق الفنانة تيسير فهمى)، ومريضة تحمل جنسية دولة أجنبية، وإصابة 2 أخرين. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.