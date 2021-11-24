التعليم العالى تعلن انطلاق بطولة الجمباز بمشاركة 42 طالبا من 8 جامعات

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى، عن انطلاق مراسم بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا للموسم الرياضي الجامعي الجديد 2021 – 2022، دورة الشهيد الرفاعي (49) بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، وتقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والتي يستضيف فعالياتها نادي النادي (The Club) التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

يشارك في البطولة (42) طالبًا وطالبة من (8) جامعات، وشهد مراسم انطلاق البطولة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري لجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. بسطويسي أحمد أحد رواد التربية الرياضية بالرياضة المصرية والعربية، ود. تامر العناني المدير التنفيذي لنادي النادي فرع مدينة 6 أكتوبر، و بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.