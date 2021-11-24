اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:29 م
أكرم القصاص
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البرلمان السويدى يوافق على تولى أول سيدة لرئاسة الوزراء

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:21 م
البرلمان السويدى يوافق على تولى أول سيدة لرئاسة الوزراء البرلمان السويدى - أرشيفية
أ ش أ

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وافق البرلمان السويدي اليوم الأربعاء على تولي ماجدالينا أندرسون رئاسة الوزراء في البلاد؛ لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في السويد.


وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم اختيار أندرسون لتحل محل ستيفان لوفين كزعيمة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة للوزراء، وذلك بعدما أعلن لوفين استقالته من منصبه في وقت سابق.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء السويدي الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين تنحيه عن منصب رئيس الوزراء فى وقت سابق من الشهر الجارى، وكانت هذه الخطوة متوقعة، حيث أعلن لوفين في أغسطس أنه سيتقاعد أولاً كرئيس للحزب ثم كرئيس للحكومة، وأنه يريد أن يمنح خليفته الفرصة لتحسين وضعه قبل الانتخابات البرلمانية السويدية المقبلة في أواخر صيف 2022.

 
وانتخبت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون زعيمة جديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الخميس، ويقال إنها أول امرأة ترأس حكومة سويدية.
 
ويحكم الاشتراكيون الديمقراطيون السويد مع حزب الخضر في حكومة أقلية منذ سنوات، ولوفين هو رئيس وزراء السويد منذ أكتوبر 2014.
 

السويد

البرلمان السويدى

ماجدالينا أندرسون

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الحكومة السويدية

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