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البابا تواضروس الثانى ينعى كاهن بقطاع كنائس شرق السكة الحديد

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:52 ص
البابا تواضروس الثانى ينعى كاهن بقطاع كنائس شرق السكة الحديد القس مرقس نابليون كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول
كتب: محمد الأحمدى

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نعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المبارك القس مرقس نابليون كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة الجندول بالزاوية الحمراء عن عمر قارب 47 سنة، بعد خدمة كهنوتية قصيرة استمرت 9 سنوات فقط.

وأقيمت صلوات تجنيزه في الثانية عشرة منتصف ظهر أمس في كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، عدد من الآباء الكهنة.

ولد الأب الراحل يوم 1 ديسمبر 1974 وسيم كاهنًا يوم 6 يوليو عام 2012.

وعزى قداسة البابا تواضروس الثانى الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، في وفاة الأب القس مرقس نابليون، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.

كاهن بكنائس قطاع السكة الحديد
القس مرقس نابليون كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

السكه الحديد

كنائس شرق السكه الحديد

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