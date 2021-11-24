الاعتماد والرقابة تستعد لاعتماد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة

كتب وليد عبد السلام

عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل اجتماعا موسعا مع ممثلي الأمانة العامة لممثلي المراكز الطبية المتخصصة بمقر الهيئة بمدينة نصر وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخطوات التسجيل والاعتماد والمعايير الصادرة عن الهيئة تمهيدا لانضمام اكبر عدد من المنشآت الصحية لأمانة المراكز الطبية للتسجيل بالهيئة ومن ثم التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية تحديد الأولويات والجدول الزمني للخطوات المقبلة من الجانبين في الفترة الحالية مع مراعات خصوصية كل منشأة والاحتياجات التدريبية للعاملين بها.. مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات الأمانة التي تعتبر ثروة قومية في مصر تحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة.

وأضاف الدكتور اسماعيل، أن الهيئة تتيح برنامج لتنمية قدرة المؤسسات على التقييم الذاتي يعمل على تمكين المنشأة من تحديد الفجوة بين أدائها الفعلي والاداء المطلوب تحقيقه وفقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد وبالتالي دعم قدرة المنشأة على عمل الخطة التصحيحية بنفسها.. لافتا إلى أن القيادة الواعية هي المسئولة عن خلق واستمرار ثقافة الجودة والسلامة داخل المؤسسة الصحية.

من جانبها، أشادت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة، وبرامج التهيئة والتعريف لفرق العمل المختلفة بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد مما يعكس التوجه الواضح للقيادة السياسية في إحداث نقلة في جودة الخدمات الصحية في مصر.. مؤكدة أن استراتيجية الأمانة تستهدف إحداث نقلة حقيقية في مجال الجودة خلال العام الجديد.

استعرض الاجتماع خريطه المستشفيات و المراكز التابعه لامانه المراكز الطبيه المتخصصه و عددها 81 مستشفي/مركز و 28 بنك دم اقليمي و موزعين علي 23 محافظه و في ذات الاطار اعربت د مها عن وضع مراكز الاورام علي رأس الاولويات.