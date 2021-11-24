الأمم المتحدة: نعمل على إيجاد بديل للمبعوث الخاص فى ليبيا بعد استقالة كوبيش

كتبت : هند المغربى

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل على إيجاد بديل مناسب للمبعوث الخاص في ليبيا "يان كوبيش" بعد أن قدم استقالته وقبلها الأمين العام، قائلا "ندرك تماما موعد الانتخابات ونعمل بأسرع صورة ممكنة لضمان استمرارية القيادة."

وأكد دوجاريك أن للأمم المتحدة "وجودا قويا على أرض الواقع في ليبيا"، وأن جميع الزملاء سيواصلون، كما فعلوا في السابق، العمل مع المؤسسات الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، فضلا عن التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الليبي.

وحول توقيت استقالة يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، قال ستيفان دوجاريك: "لدينا بعثة كبيرة جدا في الميدان، أشخاص فنيون يواصلون العمل كما عكفوا مع السلطات الانتخابية الليبية و(يقدمون) كل الدعم الفني الذي أوجزناه لكم."

وشدد دوجاريك على العمل بصورة سريعة لملء الوظيفة مبعوث الأمين العام الخاص في ليبيا وضمان استمرارية (العمل)، وقال: "لكن من المهم التأكيد على استمرار الدعم الأممي للشعب الليبي ودعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية بسعتنا الفنية بلا هوادة."

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة أن كوبيش قال بوضوح إنه لن يوصد الباب اليوم، وسيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن الأربعاء: "هو أكثر من غيره لا يريد زعزعة استقرار البعثة في أي شكل أو صيغة."

وأوضح دوجاريك إن كوبيش "لن يترك مقعده ولن يترك البعثة معلقة، ونفى دوجاريك أن يكون قد نشب أي خلاف بين الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، قبل الاستقالة، لكنه قال إن استقالة كوبيش لم تكن مفاجئة بالكامل.