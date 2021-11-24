إصابة شخصين فى سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب شخصين فى حادث سقوط أجزاء من شرفة عقار بشارع الترعة المردومة ب الإسكندرية ، وتم نقلهم لتلقى العلاج، ولم يسفر الحادث عن وفيات، حيث تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة التنفيذية لمكان البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين.

وكانت نيابة المنشية بالإسكندرية قد قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان.

وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 25 شارع سيدي شحاته متفرع من سوق السمك القديم بدائرة قسم شرطة المنشية، دون حدوث اصابات.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم وغير مأهول بالسكان، ومكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أجزاء كبيرة منه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحريات أن العقار سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وصادر له قرار بالهدم حتى سطح الأرض، تم وضع الحواجز الحديدية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.