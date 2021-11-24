إزالة 11 حالة تعدى على أملاك الدولة بالتل الكبير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات بحضور أحمد العايدى، رئيس المركز والمدينة وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالته فى مهده وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعديين وتنفيذًا لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على تلك الأراضى.

أضاف، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى واستيلاء على مساحة 2053.80 متر مربع بولاية هيئة الأوقاف بالمركز والمدينة، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 365 متر مربع بولاية المحافظة بالمركز والمدينة حيث قاموا المتعديين ببناء أسوار ومنازل غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان وعلى الفور تمت الإزالة لكافة الحالات.

وتابع "أنيس"، أن محافظ الإسماعيلية شدد على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المتابعة الميدانية لكافة أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وحمايتها مع أى تعدى واستردادها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون على أرض المحافظة.