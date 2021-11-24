إحالة إدارة مدرستين بالخارجة للتحقيق العاجل لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إحالة مدرستين تابعتين لإدارة الخارجة التعليمية للتحقيق العاجل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن .

جاء ذلك لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، فى بيان له اليوم،أنه لاتهاون مع أى مقصر أو مخالف وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوت أي تقصير في الأداء وستتم المجازاة وفق اللوائح والقوانين المنظمة.