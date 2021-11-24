أولى رحلات السياحة الهولندية تصل مرسى علم بداية ديسمبر

البحر الأحمر- عماد عرفة

تستعد مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، لاستقبال السياحة الهولندية مرة أخرى بعد انقطاع قرابة عامين بسبب كورونا للعودة مجددا لمدينة مرسى علم.

من جانبه قال الخبير السياحي أبو الحجاج العمارى، لليوم السابع ،أن شركة tui Ni العالمية أعلنت عن تسير اول رحلة من هولندا لمدينة مرسى علم في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث أن السياح الهولنديين عشاق لمدينة مرسى علم .

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركة Sunweb تسير رحلة طيران أيضا من هولندا لمرسى علم يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتابع : بالنسبة للسياحة البلجيكية أعلنت شركة تيوي بلجيكا تسير رحلة طيران من بلجيكا لمرسى علم 26 ديسمبر المقبل مع اقتراب الاحتفال باعياد رأس السنة .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي استقبل خلال الاسبوع الجارى 81 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية بارتفاع ملحوظة فى معدلات رحلات الطيران الأوكرانية.

وأكدت كشوف رحلات الطيران، أن الرحلات الأسبوعية 78 رحلة دولية أوروبية، و3 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الدولية 6 رحلات من إيطاليا و17 رحلة من ألمانيا و8 رحلات من التشيك، و12 رحلة من بولندا، و25 رحلة من أوكرانيا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا، ورحلة من فرنسا، وأخرى من لتوانيا، ورحلتين من ملادوفا.