أمن القاهرة يضبط موظفا بحى الساحل لطلبه رشوة من صاحب مطعم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على أحد موظفي حى الساحل، لاتهامه بطلب رشوة من صاحب مطعم مقابل إنهاء التراخيص، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب مطعم فى الساحل، بتضرره من أحد موظفى الحى لقيامه بطلب دفع مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص المحل ملكه، وأضاف بسابقة تحصل المشكو فى حقه منه على مبلغ مالى لذات الشأن، وبالفحص تبين صحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال حضوره لاستلام المبلغ المالى المتفق علي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.