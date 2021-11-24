أفريكا ريبورت: مصر تقترب من المركز الأول أفريقيا بنظام الشركات ‏الناشئة

كتبت: نهال أبو السعود

أصبحت مصر وجهة رئيسية لتمويل الشركات الناشئة الأفريقية، مما يسلط الضوء على آفاق النمو القارى للقطاع الناشئ، حيث إن عدد الشركات الناشئة سريع النمو فى مصر وقدرتها على جذب أموال النمو جعلت البلاد تأخذ مكانها فى "محور" الشركات الناشئة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب كما انشأ منافسة جديدة على الأنظمة الناشئة المعروفة فى نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا.

يقول تقرير جديد يتتبع مشهد الشركات الناشئة فى شمال إفريقيا إن مصر الآن تنافس - بل وتتفوق - الأنظمة البيئية للشركات الناشئة الأكثر قوة مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا فيما يتعلق بمستويات الابتكار والاستثمار فى ريادة الأعمال.

يُظهر تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر 2021 ، الذي أعدته Disrupt Africa ، أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، لم تكتف مصر بسرعة بزيادة عدد الشركات الناشئة، ولكنها اجتذبت أيضًا استثمارات كبيرة بما يكفى لتقديم أحادى القرن.

قال مؤسسو Disrupt Africa في التقرير: " مصر تبني سجلا حافلا بالإعجاب في مجال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا".

منذ يناير 2015، تم جمع أكثر من 791 مليون دولار من قبل 318 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا عبر 447 جولة فردية.

في كل عام، تضيف مصر 114 شركة ناشئة فى مجال التكنولوجيا إلى نظامها ونتيجة لذلك، ارتفع التمويل السنوى الذى توفره الشركات بشكل كبير من 8.6 مليون دولار إلى 156 مليون دولار في عام 2020.

وصنفت Digest Africa في تقرير التمويل الإفريقي للربع الثالث من عام 2021: اتجاهات التمويل القياسية وجاءت مصر في المرتبة الثانية بعد نيجيريا من بين أفضل البلدان التى استفادت من أكبر عشر جولات تمويل خلال العام حتى سبتمبر حيث جمعت الشركات الناشئة 1.2 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، سباق مصر إلى قمة النظام للقارة مدفوع إلى حد كبير بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا البيع بالتجزئة التي تمثل 20.8% من 562 شركة ناشئة نشطة في السوق.

وأضاف تقرير Digest Africa: "في تحويل التكنولوجيا المالية إلى المرتبة الثانية على مسافة بعيدة من حيث نشاط الشركات الناشئة ، تقف مصر على النقيض من نظرائها في الشركات الناشئة القارية في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ، حيث تعد التكنولوجيا المالية القطاع الأكثر شعبية لأنشطة ريادة الأعمال".