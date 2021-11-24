أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب إسلام سعيد

أعلن سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في الجيزة، استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في مصر بين 24 إلي 25 جنيها للكيلو فى المزرعة من الفراخ البيضاء، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو ويصل إلى 33 جنيها فى بعض المناطق، وقد تشهد هذه الاسعار بعض الفروق الطفيفة فى الأسواق نتيجة تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وقال في تصريحات خاصة، إن الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة 30 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات وقت صياغة هذا التقرير، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5 جنيهات إلى 5.25 جنيه، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن وتسجل هبوط جنيهين.

أما عن سعر طبق البيض الأبيض والذي يواصل استقراره يسجل اليوم 40 جنيها والبلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، حيث تسجل الأسعار استقرار للأسبوع الثانى تقريبًا مع تذبذب طفيف.

كافة الأسعار الخاصة بالدواجن والبيض تسجل دائما تغير مستمر فى السوق للمستهلكين بسبب عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف فى تكلفة الشحن من محافظة إلى محافظة أخرى.