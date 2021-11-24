أئمة المساجد المعتمدين بأوقاف سوهاج يكشفون خطورة الزواج المبكر للطلاب بالمدارس

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن مشاركة أئمة المساجد المعتمدين بأوقاف سوهاج في إلقاء كلمة في طابور الصباح بمدارس "التعليم الإعدادي، والثانوي العام والفني" لتوعية الطلاب والطالبات بأضرار الزواج المبكر والزيادة السكانية اجتماعيا واقتصاديا، وأثرها السلبي على عمليات التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ حملة "لسه نوارة"، والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل، للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأوقاف، وفرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، و وفاء أبو سديرة مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج؛ لمناقشة خطة العمل المشترك لتنفيذ توجيهات محافظ سوهاج وتوصيات المجلس الإقليمي للسكان .

وفي ذات السياق، نظمت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة أخميم أولى ندوات حملة " لسه نوارة " لمناهضة الزواج المبكر في قرية " الكولة "، حيث تمت التوعية بكافة المخاطر والأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الأطفال، وتوضيح مدى الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لحمايةالأطفال.

حملة لسه نوارة بقرية الكولة بأخميم (6)



حملة لسه نوارة بقرية الكولة بأخميم (4)



اجتماع التربية والتعليم والاوقاف ومجلس السكان (2)



اجتماع التربية والتعليم والاوقاف ومجلس السكان (1)