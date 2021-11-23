وزير العمل النمساوى: 800 مليون يورو تكلفة أسبوع الإغلاق

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قال مارتن كوشر وزير العمل النمساوي إن التكلفة الاقتصادية لكل أسبوع إغلاق تصل إلى 800 مليون يورو وترتفع إلى 1.2 مليار يورو لكل أسبوع في الأسابيع الخاصة بموسم التسوق المرتبط بعطلة عيد الميلاد .

وتوقع كوشر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ترتفع معدلات البطالة والمساعدات الاجتماعية المرتبطة بوباء كورونا نسبيا ، بعد دخول البلاد في إغلاق عام منذ أمس الاثنين، والذي يستمر ثلاثة أسابيع .

وأوضح أن دخول البلاد في إغلاق عام رابع سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون لفترة قصيرة أو المسجلين كعاطلين عن العمل في البلاد مرة أخرى ، متوقعا أن نحو 400 ألف شخص سوف يحتاجون إلى مساعدات على المدى القصير.

وأكد أن التكهن بتطور الوضع الاقتصادي يعد أمرا ليس سهلا في ظل الظروف الراهنة، موضحا أن نحو 78 ألف شخص يعملون بنظام الوقت القصير، وهو نفس مستويات الشتاء الماضي ، وليس من المرجح حدوث قفزات كبيرة في هذا الشأن .