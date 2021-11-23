اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:06 م
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وزير الدفاع الكوري يطلب دعم أمريكي للتحالف الثنائي وعملية السلام الكورية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:54 م
وزير الدفاع الكوري يطلب دعم أمريكي للتحالف الثنائي وعملية السلام الكورية الجيش الكوري - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع "سوه ووك" اجتمع اليوم الثلاثاء مع المشرعين الأمريكيين وطلب دعمهم للتحالف الثنائي والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال اللقاء مع النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا "مارك تاكانو" والنائب الديمقراطي عن تكساس "كولن ألرد" والنائبة الديمقراطية من ميشيغن "إليسا سلوتكين" والنائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا "سارة جاكوبس" والنائبة الجمهورية عن كارولاينا الجنوبية "نانسي ميس" في سيئول، قال "سوه" إن التحالف أصبح ازداد شمولا ونفعا للطرفين.

وأضاف وزير الدفاع أن الجيش يبذل جهودًا لدعم المساعي الدبلوماسية لسيئول وواشنطن لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وتعهد الوفد الأمريكي ببذل جهود من الحزبين من أجل النهوض المستقبلي للتحالف، وفقًا لما ذكرته الوزارة.

وأعرب أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن امتنانهم لدعم حكومة كوريا الجنوبية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وزار أعضاء مجلس النواب الأمريكي كوريا الجنوبية لتشجيع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بمناسبة عيد الشكر.

 


وزير الدفاع الكوري

عملية السلام الكورية

امريكا

كوريا الشمالية

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