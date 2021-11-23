وزير الحسابات العامة الفرنسى: لا عودة لاختبارات الكشف عن كورونا المجانية

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أكد وزير الحسابات العامة الفرنسي، أوليفييه دوسوبت أنه لا عودة إلى اختبارات الكشف عن كورونا المجانية.



ونقلت شبكة إذاعة "سود" عن تصريحات وزير الحسابات العامة الفرنسي أن استراتيجية حكومة جان كاستيكس في مواجهة الموجة خامسة من الجائحة لن يطرأ عليها أي تغيير.



وكان مرشح حزب الخضر للانتخابات الرئاسية يانيك جادوت قد اقترح العودة إلى اختبارات الكشف عن كورونا المجانية لمواجهة انتشار الفيروس إلا أن أوليفييه دوسوبت تمسك بموقفه قائلا: "القضية ليست العودة للاختبار المجاني، فالاختبارات كانت مجانية لمدة 18 شهرًا".



وتابع أوليفييه دوسوبت قائلاً: "نحن الدولة التي تقدم أكثر الخدمات المجانية وتوفر جميع بروتوكولات العلاج ضد فيروس كوفيد" مشيرا إلى أن بلاده تقدم التطعيم بالمجان بدءا من الجرعة الأولى حتى الجرعة التنشيطية الثالثة.



وأوضح الوزير الفرنسي أن "الفحوصات ما زالت مجانية للقصر أو الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في حال تم الحصول على وصفة طبية".



وخلص وزير الحسابات العامة الفرنسي إلى أن الحل الأمثل لمواجهة انتشار الفيروس هو أن يتلقى الجميع التطعيم المضاد.