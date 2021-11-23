اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير ألمانى يتوجه لبروكسل لإجراء محادثات سياسية حول السياسة الأوروبية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:11 ص
وزير ألمانى يتوجه لبروكسل لإجراء محادثات سياسية حول السياسة الأوروبية وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث
أ ش أ

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أفاد بيان الخارجية الألمانية أن وزير الدولة الألماني لأوروبا، مايكل روث، سيشارك في مجلس الشؤون العامة الأوروبي في بروكسل الثلاثاء


وأضاف البيان الصادر اليوم أن جدول أعمال المجلس سيركز على سيادة القانون وتوسيع الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى.


وقد توجه وزير الدولة روث إلى بروكسل لإجراء محادثات سياسية مع وزيرة الخارجية البلجيكية ونائبة رئيس الوزراء صوفي ويلميس ومع مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز و سيكون التركيز على سيادة القانون في أوروبا.


ألمانيا

مايكل روث

بروكسيل

الاتحاد الأوروبى

مقر الاتحاد الأوروبى

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