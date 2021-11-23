اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائبة الرئيس الأمريكى: واشنطن ستستثمر 1.5 مليار دولار فى الرعاية الصحية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:54 م
نائبة الرئيس الأمريكى: واشنطن ستستثمر 1.5 مليار دولار فى الرعاية الصحية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
أ ش أ

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أعلنت "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي أن إدارة "جو بايدن" ستستثمر 1.5 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية العادلة بالولايات المتحدة.


وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية: "إنني فخورة بأن أعلن أنه بفضل خطتنا للإنقاذ الأمريكي، سنستثمر 5ر1 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية الوطنية والتمريض".


وأوضحت هاريس أن إدارة بايدن تهدف إلى معالجة قضية عاجلة وهي قضية نقص عدد العاملين بالأطقم الطبية في الولايات المتحدة.


وأضافت: "يتعين على بلادنا الاستثمار في القوى العاملة بالرعاية الصحية، وسيدعم الاستثمار الجديد أكثر من 22 ألف عامل يقدمون الرعاية الصحية، وذلك من خلال منح دراسية ومدفوعات أخرى".


وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن العاملين في المهن الطبية يخدمون أكثر من 23 مليون أمريكي عبر أنحاء الولايات المتحدة.


كامالا هاريس

أمريكا

جو بايدن

الرعاية الصحية

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