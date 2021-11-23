مفيش إجازات رسمية تانى حتى نهاية 2021.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

مع بداية كل عام ميلادى جديد ، يحرص الجميع على التعرف على الإجازات الرسمية المرتقبة خلاله، وشهد عام 2021، حوالى 13 يوما إجازة رسمية طوال العام.

وخلال الأيام المتبقية من السنة، لم يتبقى اجازات رسمية حتى نهاية العام، حيث كانت آخر إجازة رسمية بـ 2021، يوم الإثنين 18 أكتوبر الماضى بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وشهد عام 2021، حوالى 13 إجازة رسمية نستعرضها كما يلى:

- الإثنين 25 يناير: ثورة 25 يناير

- الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

- السبت 1 مايو: عيد العمال

- الإثنين 3 مايو: عيد شم النسيم

- الخميس 13 مايو: عيد الفطر المبارك

- الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

- الإثنين 19 يوليو: يوم وقفة عرفات

- الثلاثاء 20 يوليو: عيد الأضحى المبارك

- الأربعاء 21 يوليو: إجازة عيد الأضحى

- الجمعة 23 يوليو: إجازة عيد الثورة

- الإثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية

- الأربعاء 6 اكتوبر: عيد القوات المسلحة

-الإثنين 18 أكتوبر: المولد النبوى الشريف