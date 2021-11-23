مفتى موسكو: نتفهم رفض المسؤولين بصعوبة فتح غرف للصلاة بالمترو

كتب وكالات

قال إيلدار علاء الدينوف مفتى موسكو، إن الإدارة الدينية لمسلمى روسيا التى يمثلها، تتفهم رد فعل سلطات العاصمة، التى تعتبر أنه من المستحيل فتح غرف للصلاة فى مترو الأنفاق فى المدينة، ووفقا له، تأمل الإدارة الدينية لمسلمى روسيا فى إيجاد حل مقبول لمشكلة نقص أماكن الصلاة.

فى وقت سابق، قال علاء الدينوف إنه يتم افتتاح غرف للصلاة فى المطارات ودور العجزة وبعض المراكز الطبية، وتقترح الإدارة الدينية فتح غرف للصلاة فى المترو ومراكز التسوق بحيث يمكن أداء فريضة الصلاة خمس مرات، دون إحراج المواطنين الآخرين.

فى وقت لاحق، قال المكتب الصحفى لمديرية النقل فى موسكو، إنه لا يمكن تلبية الطلب، لصعوبة تهيئة ظروف آمنة فى منشآت النقل العام "لأداء الشعائر الدينية لأى ديانة كانت".

ومن جانبها، أشارت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى أن مسألة فتح غرف الصلاة فى المؤسسات المختلفة، يجب أن تبحث فى البداية فى مجلس العلاقات بين الأديان فى روسيا، ثم مناقشتها علنا.

وأضاف المفتي: "يعتبر المترو، من المرافق المحفوفة بالخطر، وتنفيذ ذلك، عملية فى غاية التعقيد فنيا، لذلك نحن نتفهم رد فعل السلطات، ونأمل أن نحاول بشكل مشترك حل الوضع الحالى لصالح المجتمع بأسره".

وأشار إلى أن الإدارة الدينية للمسلمين، بعثت طلب فتح غرف الصلاة فى المترو، بعد "ردود فعل متناقضة كثيرة على مقاطع فيديو للمسلمين وهم يصلون فى أماكن عامة".