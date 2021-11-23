محافظ شمال سيناء: تيسرات جديدة لذوى الاحتياجات ودعم مدارس التربية الخاصة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تقديم تيسيرات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة ودعم مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشارى للتربية الخاصة، المنعقد اليوم برئاسة محافظ شمال سيناء، وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق محمد طامل وكيل وزارة الصحة، على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعى، عمر على محمد مدير الهلال الأحمر المصرى، الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة ومقرر عام المجلس، وعبد الرحمن قويدر مسئول الدمج بالتربية والتعليم، إلى جانب المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وباقى أعضاء المجلس.



وأعلن محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتماما بذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية، مشيرا إلى ضرورة متابعة القرارات السابقة للمجلس للتأكد من تنفيذها وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع، حيث إنهم من الفئات المحتاجة لكل رعاية من الجميع.

ووجه المحافظ باستفادة مدارس التربية الخاصة من الدعم المقدم من اليونيسيف لمدارس المحافظة من أدوات ومستلزمات مدرسية وأجهزة ومعدات خاصة بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار المحافظ إلى التوجيهات الرئاسية بالقضاء على التنمر، وتخصيص فقرة خاصة لهذا الموضوع ضمن برنامج الاحتفال بيوم ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قرر المحافظ منح ذوى الاحتياجات الخاصة تخفيضا قدره 25% عن الأسعار السائدة على مستوى قاعات المناسبات والأفراح بالمحافظة، وتكليف مديرية الطب البيطرى بتخصيص يوم أسبوعى لتطهير وتعقيم مدارس التربية الخاصة إلى جانب الإشراف اليومى على الوجبات الغذائية المقدمة لطلاب مدارس التربية الخاصة، وكذا إطلاق حملة للكشف المبكر عن الإعاقة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتنظيم حملات تثقيف صحى وتوعية للأمهات والحوامل والمقبلات على الزواج بمدارس المرحلة الثانوية الفنية، إلى جانب إجراء الكشف الطبى الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أخصائى مخ وأعصاب بمستشفى العريش العام للكشف على المعاقين، وتزويد مدارس التربية الخاصة بالمياه العذبة مرتين أسبوعيا.



واستجاب المحافظ لبعض مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنها إنهاء الموقف التجنيدى لذوى الاحتياجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية دون مشقة الانتقال إلى منطقة التجنيد بتجميع أسماء المستحقين وإبلاغ الجهات المعنية لتوفير لجنة خاصة لإنهاء مواقفهم داخل المحافظة، وكذا تجميع أسماء المستحقين للتطعيم ضد كورونا لإرسال فريق طبى لتسجيلهم وتطعيمهم داخل مدارس التربية الخاصة، وتوفير عدد من مترجمى الإشارة وتوزيعهم على المساجد الكبرى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، والموافقة على إنشاء مقاصف بمدارس التربية الخاصة ليعمل بها بعض الخريجين بالتنسيق مع المدرسة المنتجة بالتربية والتعليم، الى جانب تزويد المدارس بغرف التكامل الحسى والدمج التعليمى لذوى الاحتياجات الخاصة، علاوة على تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخدمات اللازمة.



ووافق المحافظ على إنشاء مدرسة جديدة للتربية الخاصة بالشيخ زويد لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة نظرا لزيادة أعدادهم بالمنطقة.



ومن جانبها، عرضت الدكتورة عزة كمال مقرر عام المجلس، الموافقات السابقة للمجلس والتى جرى تحقيقها من خلال إدارة التربية الخاصة والجهات الأخرى، منوهة إلى العديد من التيسيرات والخدمات التى شملت مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة ومدارس الدمج والعمل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات.