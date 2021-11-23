اليوم السابع
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محافظ الدقهليه يعلن كيفية مواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات .. تعرف عليها

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:07 م
محافظ الدقهليه يعلن كيفية مواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات .. تعرف عليها محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،مختار رمضان واسلام البشلاوي وبلال شعبان،ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الادمان ، وذلك بحضور الدكتوره هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة،وذلك في اطار التنسيق والتعاون القائم بين المحافظة والصندوق.

وكلف " مختار" ،الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام لحضور ندوة "الكشف المبكر عن المخدرات" التي تنظمها المحافظة من خلال الادارة العامة للتنمية البشرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان وذلك لتعريف العاملين بادارات الموارد البشرية بالوحدات الحكومية وفي مديريات الخدمات بقانون الكشف عن المخدرات وشرح دليل الاجراءات التنفيذية لهذه الحملات للكشف علي العاملين.

وأكد "مختار" إن المخدرات تستهدف العمق الاستراتيجى للشباب وعليهم ان يدركوا هذه الحقيقه بالبعد عن التعاطى والادمان ومساعدة اجهزه الدوله فى مكافحتها.

وثمن "مختار"جهود صندوق مكافحة وعلاج الادمان لتعزيزة لخدماتة فى علاج الادمان والتعاطى بالدقهلية في اطار جهود الدولة لمكافحة الادمان وتنفيذا للقانون ومن خلال تنفيذ حملات للكشف والتحليل للعاملين بالجهاز الاداري للدولة واتخاذ الاجراءات القانونية لفصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات والذي يبدأ تنفيذه بدأ من منتصف ديسمبر المقبل. 


الدقهليه

محافظ الدقهلية

صندوق مكافحة الإدمان

الكشف عن المخدرات

محافظة الدقهلية

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