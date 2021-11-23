محادثات ائتلاف برلين تحرز تقدمًا وتتوصل لاتفاقات فى القضايا المثيرة للجدل

كتبت: هناء أبو العز

حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر واليسار في برلين تقدمًا مهمًا في مفاوضات الائتلاف، وتوصل الأطراف الثلاثة، إلى اتفاق بشأن بعض القضايا المثيرة للجدل بشكل خاص، بعد اجتماع طويل.

وشمل الاتفاق مسألة كيفية التعامل مع الاستفتاء الناجح على مصادرة الشركات العقارية الكبرى في برلين ، كما أعلنت الأطراف الثلاثة بعد منتصف الليل بقليل. وعليه ، هناك اتفاق الآن على فصل "التنمية العمرانية والبناء والإسكان.

ويواجه ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر واليسار في برلين العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها، فيما يتعلق بقضية مثيرة للجدل بشكل خاص ، ويبدو أن اتفاقًا بات وشيكًا الآن، وفقًا لصحيفة مورجن بوست الألمانية.

ويشمل الاتفاق مسألة كيفية التعامل مع الاستفتاء الناجح على مصادرة الشركات العقارية الكبرى في برلين ، كما أعلنت الأطراف الثلاثة، أن هناك اتفاق الآن على فصل "التنمية العمرانية والبناء والإسكان".

ومن المفترض أن تضع اللجنة توصية حول كيفية التقدم إلى مجلس الشيوخ في غضون عام واحد ، والذي سيتخذ بعد ذلك قرارًا، وأوضح الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر واليسار ، أنه في المائة يوم الأولى ، قرر مجلس الشيوخ عقد لجنة الخبراء وتكليفها وملؤها على أساس قرار.