مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلاً لطرق التعامل مع الطفل

وكالات

أصدر مجلس الصحة الخليجي ممثلًا بإدارة الصحة العامة, دليلًا لطرق التعامل مع الطفل، وذلك ضمن فعالية اليوم العالمي للطفل.

وشمل الدليل المكون من 30 صفحة العديد من النصائح والطرق للتعامل مع الأطفال، حيث يمثل الدليل إهداءً من مجلس الصحة الخليجي لكل أب وأم لمعرفة طرق التعامل السليم مع أطفالهم من التسنين والتربية حتى النوم.

واشتمل الدليل على العديد من الجوانب المهمه, على رأسها 10 قواعد أساسية للتعامل الصحيح مع الطفل، وبداية مرحلة التسنين وطرق التعامل معها، ونصائح للتعامل مع تعلق الطفل الشديد بوالديه، وخطوات للتعامل مع نوبات غضب الطفل، وكيفية مكافأة الطفل وعقابه، وطرق الاعتناء بالذات, مثل: ارتداء الملابس وتناول الطعام والاغتسال، والمهارات الاجتماعية التي يجب أن يتقنها الطفل، ووقت النوم وتنظيمه.